"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир может остановить российский террор украинских городов - для этого необходимо иметь политическую волю, чтобы увеличить военную поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

Зеленский отметил, что фактически каждый час есть новые сведения о российских террористических ударах. По его словам, ракеты, бомбы, артиллерия - единственное, что позволяет России продолжать агрессию.

Глава государства напомнил, что только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять - погибли.

Мир может остановить российский террор - и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора - заявил президент Украины.

Напомним

Сегодня днем, 19 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Оккупанты попали в базу отдыха, в результате чего 5 человек погибли, 16 ранены, из них 8 в критическом состоянии. Известно также, что среди раненых 8-летняя девочка.