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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

Киев  •  УНН

19 мая 2024, 11:55  •  3222 просмотра

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На фоне последнего российского удара по Харьковщине, президент Владимир Зеленский напомнил, что мир может остановить российский террор над украинскими городами, увеличив военную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир может остановить российский террор украинских городов - для этого необходимо иметь политическую волю, чтобы увеличить военную поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram. 

Детали 

Зеленский отметил, что фактически каждый час есть новые сведения о российских террористических ударах. По его словам, ракеты, бомбы, артиллерия - единственное, что позволяет России продолжать агрессию. 

Глава государства напомнил, что только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять - погибли. 

Мир может остановить российский террор - и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора

- заявил президент Украины. 

Напомним

Сегодня днем, 19 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Оккупанты попали в базу отдыха, в результате чего 5 человек погибли, 16 ранены, из них 8 в критическом состоянии. Известно также, что среди раненых 8-летняя девочка. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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