"Світ може зупинити російський терор": Зеленський відреагував на ракетний удар рф по базі відпочинку на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ може зупинити російський терор українських міст - для цього необхідно мати політичну волю, аби збільшити військову підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.

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Зеленський наголосив, що фактично щогодини є нові зведення щодо російських терористичних ударів. За його словами, ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію.

Глава держави нагадав, що лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули.

Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору