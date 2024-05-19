"Світ може зупинити російський терор": Зеленський відреагував на ракетний удар рф по базі відпочинку на Харківщині
Київ • УНН
На тлі останнього російського удару по Харківщині, президент Володимир Зеленський нагадав, що світ може зупинити російський терор над українськими містами, збільшивши військову підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ може зупинити російський терор українських міст - для цього необхідно мати політичну волю, аби збільшити військову підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на допис глави держави в Telegram.
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Зеленський наголосив, що фактично щогодини є нові зведення щодо російських терористичних ударів. За його словами, ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію.
Глава держави нагадав, що лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули.
Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору
Нагадаємо
Сьогодні вдень, 19 травня, російські війська завдали ракетного удару по Харківській області. Окупанти влучили у базу відпочинку, внаслідок чого 5 людей загинули, 16 поранені, з них 8 у критичному стані. Відомо також, що серед поранених 8-річна дівчинка.