росіяни вдарили "Іскандерами" по Харківському району: 16 людей поранено, серед них 8-річна дівчинка

Два ракетні удари "Іскандер" в Харківському районі вразили базу відпочинку, внаслідок чого 5 людей загинули, 16 поранені, з них 8 у критичному стані. Рятувальники працюють на місці. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Останній обстріл, Харківський район, фактично два ракетні удари по базі відпочинку, де перебували наші цивільні люди. Наразі відомо, що попередньо це були "Іскандери". П'ять людей загинули на місці, 16 отримали поранення, 8 з них в край важкому стані. Так само серед поранених є восьмирічна дівчинка - розповів Синєгубов.

За його словами, на місці події всі служби активно працюють над розбиранням завалів через значні руйнування.

Серед загиблих — цивільні особи, а серед постраждалих — два медичних працівники швидкої допомоги та один поліцейський, які прибули на місце першими. Через 10 хвилин після першого удару стався другий.

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