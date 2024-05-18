росіяни хочуть наступати на Харків, але розуміють, що це дуже складно – Зеленський

російські окупанти хочуть наступати на Харків, але розуміють, що це дуже складно і їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для рф важливіше відтягнути українські війська максимально з Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, коментуючи наступ росії на Харківщині, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи є ризик наземного наступу на Харків, Зеленський відповів: "Так, вони хочуть. Вони розуміють, що Харків – це дуже складно, це велике місто і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі сходу, я маю на увазі схід у звичайному нашому розумінні – це Донбас".

За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Україна буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.

Якби вони відчули десь на цьому напрямку слабкість, то вони будуть тиснути далі. Якщо їх зупинити, то вмирати мільйонами вони заради Харкова не будуть. На мою думку - сказав Зеленський.

Фактично вся Харківська операція рф зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту – Зеленський

Доповнення

Зеленський заявляв, що українські військові контролюють всі входи на Харківщині, роботу окупаційних військ, важкої техніки та всіх наступальних дій ворога.

Також Зеленський повідомляв, що наступ росії може складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була у Харківській області.

російські війська завдали удару по житловому району Харкова: поранено 5 людей, у тому числі двоє дітей