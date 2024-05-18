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Наступ рф може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була на Харківщині – Зеленський

Наступ рф може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була на Харківщині – Зеленський

Київ • УНН

 • 74568 перегляди

Наступ росії в Україні може складатися з кількох хвиль, перша з яких буде спрямована на Харківську область, де російські війська просунулися вперед, але зрештою були зупинені українськими силами.

Наступ росії може складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була у Харківській області. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що ситуація в Харківській області, де тисячі людей були змушені покинути свої домівки, "контрольована", але "не стабілізована".

За оцінкою AFP, яка заснована на даних Інституту вивчення війни (ISW), показала, що російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів (107 квадратних миль) у своєму наступі, що є їхнім найбільшим успіхом за півтора року.

Зеленський зазначив, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

За його словами, наступ росії "може складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була" у Харківській області.

Зеленський применшив успіхи росії в наступі наразі, але додав: "Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага".

російський диктатор володимир путін в Китаї заявив, що у рф нібито немає планів щодо захоплення Харкова.

Але Зеленський сказав, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго,

- заявив Зеленський.

Фактично вся Харківська операція рф зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту – Зеленський17.05.24, 20:15 • 21820 переглядiв

Доповнення

Ще на початку травня начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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