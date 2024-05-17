путін у Китаї заговорив про війну: згадав про Харків і мирний саміт
Київ • УНН
путін заявив, що дії росії в Харківській області спрямовані на створення "санітарної зони" у відповідь на українські обстріли і відкинув плани захоплення Харкова.
президент росії Володимир путін заявив, що російські дії у Харківській області були реакцією на обстріли ЗСУ і спрямовані на створення санітарної зони, при цьому відкинув плани захоплення Харкова. Про це він заявив під час візиту до Китаю. Пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Після зустрічей з китайським керівництвом путін заявив, що наступ російської армії на півночі Харківської області був спрямований на створення так званої "санітарної зони" у відповідь на обстріли ЗСУ прикордонних районів росії, в тому числі бєлгорода.
"Щодо Харкова, то таких планів (захоплення міста - ред.) на сьогоднішній день немає", - сказав путін.
Він також зазначив, що росія готова взяти участь у мирних переговорах щодо України, проте не отримала запрошення на конференцію у Швейцарії.
Він відкрито висловив сумнів щодо пункту безпеки в так званих стамбульських угодах, але водночас охарактеризував цей документ як потенційну основу для подальших переговорів.
Нагадаємо
За словами президента України Володимира Зеленського, Вовчанськ є ключовою метою російського наступу в Харківській області, оскільки вони прагнуть контролювати 10-кілометрову зону від кордону, але зараз ситуація стабілізувалася.