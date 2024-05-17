путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите

президент россии владимир путин заявил, что российские действия в Харьковской области были реакцией на обстрелы ВСУ и направлены на создание санитарной зоны, при этом отверг планы захвата Харькова. Об этом он заявил во время визита в Китай. Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

После встреч с китайским руководством путин заявил, что наступление российской армии на севере Харьковской области было направлено на создание так называемой "санитарной зоны" в ответ на обстрелы ВСУ приграничных районов россии, в том числе белгорода.

"Что касается Харькова, то таких планов (захвата города - ред.) на сегодняшний день нет", - сказал путин.

Он также отметил, что россия готова принять участие в мирных переговорах по Украине, однако не получила приглашение на конференцию в Швейцарии.

Он открыто выразил сомнение относительно пункта безопасности в так называемых стамбульских соглашениях, но в то же время охарактеризовал этот документ как потенциальную основу для дальнейших переговоров.

Напомним

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.