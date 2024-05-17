Зеленський про мету наступу росіян на Харківщині: Вовчанськ – їх ціль
Київ • УНН
За словами президента України Володимира Зеленського, Вовчанськ є ключовою метою російського наступу в Харківській області, оскільки вони прагнуть контролювати 10-кілометрову зону від кордону, але зараз ситуація стабілізувалася.
Вовчанськ є ключовою метою ворога на Харківщині, оскільки росіяни прагнуть контролювати зону в 10 кілометрів від кордону. Втім, ситуація зараз стабілізована. Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам ТСН, пише УНН.
Вовчанськ – їх ціль, зрозуміло. Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована
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Близько 200-300 людей можуть залишатися у Вовчанську Харківської області та прилеглих південних селах.
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