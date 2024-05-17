Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

Волчанск является ключевой целью врага на Харьковщине, поскольку россияне стремятся контролировать зону в 10 километров от границы. Впрочем, ситуация сейчас стабилизирована. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам ТСН, пишет УНН.

Волчанск - их цель, понятно. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована - подчеркнул глава государства.

Напомним

Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.

"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске