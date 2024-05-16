"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске

Бойцы группы "Стугна" спецподразделения Главного управления разведки ведут оборону пограничного города Волчанск Харьковской области. Кадры боевой работы бойцов, ГУР показало в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Бойцы группы "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины уничтожают московских захватчиков во время обороны пограничного города Волчанск Харьковской области. Судьба оккупанта - плен или смерть", - говорится в посте к видео.

На видео показано, как бойцы ГУР ведут огонь по оккупантам в одном из зданий города.

Напомним

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские войска в районе Волчанска. При поддержке авиации атакуют в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области.