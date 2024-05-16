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Окупанти намагаються штурмувати Сили оборони в районі Вовчанська – Генштаб

Окупанти намагаються штурмувати Сили оборони в районі Вовчанська – Генштаб

Київ • УНН

 • 29719 перегляди

Російські окупанти за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції українських військ в районі Вовчанська, атакують в районі населеного пункту Липці на Харківщині. Українські війська продовжують чинити опір ворожій навалі, знищивши на Харківському напрямку 14 одиниць ворожої техніки та завдавши втрат окупантам.

Російські окупанти намагаються штурмувати українські війська в районі Вовчанська. За підтримки авіації атакують в районі населеного пункту Липці на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, Генштаб опублікував інформацію станом на 16:30.

Повідомляється, що російські терористи вчергове завдали підступного ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Миргород.

За сьогодні кількість боєзіткнень зросла до 79.

Триває протистояння українських військ ворожій навалі на Харківщині, де, з початку доби, російські окупанти пʼять разів атакували наші позиції. Зокрема, противник намагається штурмувати наші війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, українськими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки.

На Куп’янському напрямку додалась ще одна атака ворога. Станом на цей час загалом тут відбулося чотири боєзіткнення. На Лиманському напрямку окупанти дещо наростили інтенсивність бойові дії. Кількість атак зросла до пʼяти, одна з яких ще триває

- інформує Генштаб.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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