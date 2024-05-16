Зеленський провів Ставку в Харкові: визначили план дій на тлі наступу рф
Київ • УНН
Зеленський провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті, проаналізували перспективи розвитку бойової обстановки, загрози на найближчі дні та тижні, а також визначили план подальших дій на тлі російського наступу.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців
За його словами, на Ставці детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості українських військ протидіяти російським наступальним планам.
Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи
Також на Ставці, зі слів Президента, очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. "Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", вказав Зеленський.
Крім того, голова держави заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків та ключових потреб. Президент дав відповідні доручення.
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