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Зеленський провів Ставку в Харкові: визначили план дій на тлі наступу рф

Зеленський провів Ставку в Харкові: визначили план дій на тлі наступу рф

Київ • УНН

 • 26413 перегляди

Зеленський провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті, проаналізували перспективи розвитку бойової обстановки, загрози на найближчі дні та тижні, а також визначили план подальших дій на тлі російського наступу.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.  Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців

- написав Зеленський. 

За його словами, на Ставці детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості українських військ протидіяти російським наступальним планам.

Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи

- заявив Зеленський.

Також на Ставці, зі слів Президента, очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. "Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", вказав Зеленський. 

Крім того, голова держави заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків та ключових потреб. Президент дав відповідні доручення.

Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки16.05.24, 11:19 • 27843 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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