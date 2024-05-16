Оккупанты пытаются штурмовать Силы обороны в районе Волчанска - Генштаб

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские войска в районе Волчанска. При поддержке авиации атакуют в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, Генштаб опубликовал информацию по состоянию на 16:30.

Сообщается, что российские террористы в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Миргород.

За сегодня количество боестолкновений возросло до 79.

Продолжается противостояние украинских войск вражескому нашествию на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты пять раз атаковали наши позиции. В частности, противник пытается штурмовать наши войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уди - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, украинскими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении добавилась еще одна атака врага. По состоянию на это время в целом здесь произошло четыре боестолкновения. На Лиманском направлении оккупанты несколько нарастили интенсивность боевых действий. Количество атак возросло до пяти, одна из которых еще продолжается - информирует Генштаб.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили угрозы на фронте в ближайшие дни и недели и возможности Сил обороны противодействовать российским наступательным планам.