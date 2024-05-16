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“Доля окупанта - полон або смерть”: в ГУР показали кадри бойової роботи по знищенню загарбників у Вовчанську

“Доля окупанта - полон або смерть”: в ГУР показали кадри бойової роботи по знищенню загарбників у Вовчанську

Київ • УНН

 • 33914 перегляди

Українські спецпризначенці захищають прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині від російських окупантів, знищуючи їх точними ударами.

Бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Головного управління розвідки ведуть оборону прикордонного міста Вовчанськ Харківської області. Кадри бойової роботи бійців, ГУР показало в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України знищують московських загарбників під час оборони прикордонного міста Вовчанськ Харківської області. Доля окупанта - полон або смерть", - йдеться у дописі до відео.

На відео показано, як бійці ГУР ведуть вогонь по окупантам в одній із будівель міста.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються штурмувати українські війська в районі Вовчанська. За підтримки авіації атакують в районі населеного пункту Липці на Харківщині.

Павло Башинський

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