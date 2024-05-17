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У Вовчанську та в околицях південних сіл від міста може залишатися близько 200-300 цивільних - поліція

У Вовчанську та в околицях південних сіл від міста може залишатися близько 200-300 цивільних - поліція

Київ • УНН

 • 33459 перегляди

Близько 200-300 людей можуть залишатися у Вовчанську Харківської області та прилеглих південних селах.

Наразі невідомо, скільки людей може залишатися у Вовчанську, що на Харківщині, але, за приблизними підрахунками, близько 200-300 осіб можуть бути у місті та в околицях південних сіл від міста. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський, передає кореспондент УНН.

На даний момент такої інформації немає, бо неможливо порахувати кількість. Багато людей самостійно виїхали. Ми вивезли близько 1500 осіб з самого Вовчанська. Тому точної кількості, скільки залишилося осіб, нам невідомо. За приблизними підрахунками, близько 200-300 осіб - це все, що залишилося у Вовчанську та в околицях південних сіл самого Вовчанська

- сказав Харківський.

Деталі

Він додав, що по самому Вовчанську окупанти завдають інтенсивних ударів, поліцейські декілька раз потрапляли під обстріли, є поранені.

"Ситуація важка, вкрай напружена, адже постійно тривають обстріли з танків, артилерії, мінометів. Також працюють FPV-дрони, які вражають автомобілі, які рухаються по Вовчанську. Був випадок, коли волонтери самі хотіли заїхати до міста, не погодивши з військовою адміністрацією, і потрапили одразу під обстріл FPV-дронів", - додав поліцейський.

Нагадаємо

Станом на 23:30 16 травня на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ вдалося відбити 8 атак у районах Липців, Стариці та Вовчанська. Проте ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ. У населеному пункті Вовчанськ ситуація контрольована. Загалом на Харківському напрямку протягом минулої доби втрати ворога становили 160 окупантів і 21 одиницю озброєння та військової техніки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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