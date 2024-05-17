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Ситуація на фронті залишається під контролем ЗСУ, проте нині ще триває 5 бойових зіткнень - Генштаб

Ситуація на фронті залишається під контролем ЗСУ, проте нині ще триває 5 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 31740 перегляди

З початку добу відбулося 114 бойових зіткнень, з них 5 тривають. Ситуація залишається під контролем ЗСУ, незважаючи на інтенсивні обстріли з боку противника на багатьох напрямках.

Від початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, п'ять з яких тривають. Атаки противника відбито на різних напрямках. Ситуація залишається під контролем українських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку добу відбулося 114 бойових зіткнень, п'ять з яких тривають наразі. Окупанти нанесли 4 ракетні та 70 авіаційних ударів, використали 431 дрон-камікадзе і здійснили майже 2800 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ вдалося відбити 8 атак у районах Липці, Стариця та Вовчанськ. Проте Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

У населеному пункті Вовчанськ ситуація контрольована. Загалом станом на зараз на Харківському напрямку протягом поточної доби втрачено 160 окупантів і 21 одиницю озброєння та військової техніки.

На Куп'янському напрямку вдалося відбити 6 атак ворога. Бій триває на напрямках Крохмальне - Берестове, але ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку противник вже 8 раз намагався прорвати оборону, проте безуспішно. На Сіверському напрямку вдалося відбити чотири атаки, а бій на напрямку Берестове - Виїмка триває. Ситуація під контролем.

У зоні Краматорського напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону, і дві атаки на напрямках Бахмут - Кліщіївка та Опитне - Андріївка також не були успішними для окупантів. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку противник провів 35 атак. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

У зоні Курахівського напрямку також вдалося утримати оборону, не допустивши втрат позицій під час 12 атак противника.

Ситуація на Времівському напрямку під контролем, противник не мав успіху під час 9 спроб покращити своє положення районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку вдалося відбити 9 атак противника, не допустивши втрат позицій на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Загалом, ситуація на фронті залишається під контролем Сил оборони, і суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Ситуація на фронті контрольована, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб16.05.24, 20:31 • 60481 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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