Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых продолжаются. Атаки противника отбиты на разных направлениях. Ситуация остается под контролем украинских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых продолжаются сейчас. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 70 авиационных ударов, использовали 431 дрон-камикадзе и совершили почти 2800 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении состоялось 10 боевых столкновений, во время которых ВСУ удалось отбить 8 атак в районах Липцы, Старица и Волчанск. Однако враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.

В населенном пункте Волчанск ситуация контролируемая. Всего по состоянию на сейчас на Харьковском направлении в течение текущих суток потеряно 160 оккупантов и 21 единицу вооружения и военной техники.

На Купянском направлении удалось отбить 6 атак врага. Бой продолжается на направлениях Крохмальное - Берестовое, но ситуация контролируется.

На Лиманском направлении противник уже 8 раз пытался прорвать оборону, однако безуспешно. На Северском направлении удалось отбить четыре атаки, а бой на направлении Берестовое - Выемка продолжается. Ситуация под контролем.

В зоне Краматорского направления отбито 13 попыток прорвать оборону, и две атаки на направлениях Бахмут - Клещеевка и Опытное - Андреевка также не были успешными для оккупантов. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении противник провел 35 атак. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны осуществили перегруппировку. Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

В зоне Кураховского направления также удалось удержать оборону, не допустив потерь позиций во время 12 атак противника.

Ситуация на Времовском направлении под контролем, противник не имел успеха во время 9 попыток улучшить свое положение районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении удалось отбить 9 атак противника, не допустив потерь позиций на направлении Олешковские Пески - Крынки. В общем, ситуация на фронте остается под контролем Сил обороны, и существенных изменений в обстановке не произошло.

Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб