Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб
Харьков находится под ракетным ударом
Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар
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В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар
Харьков атакуют российские беспилотники
В Харькове прогремела серия взрывов
Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб
С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.
Харьков находится под ракетным ударом
О ракетном обстреле Харькова сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар
В Основянском районе Харькова из-за прилета возник пожар, количество жертв оценивается, а мэр предупредил о продолжении атак на город.
В Полтаве прогремел взрыв
В городе Полтава, Украина, прогремел взрыв.
В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар
В Холодногорском районе Харькова из-за попадания произошел пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Харьков атакуют российские беспилотники
Харьков атакуют беспилотники "Шахед", в городе раздаются взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города укрыться в укрытиях и подчеркнул, что работает ПВО.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов.
Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке
Президент Зеленский обсудил последствия вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке в телефонном разговоре с президентом Либерии Боакаем.
Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру
Зарубежные дипломатические учреждения Украины организовали мероприятия по празднованию украинской культуры и наследия, в частности украинской вышивки, на всех континентах ко Дню вышиванки, чтобы усилить культурную дипломатию Украины и защитить ее идентичность.
российские "Шахеды" направляются в Полтавскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей движутся в направлении Полтавской области.