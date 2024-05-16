Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  100483 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  101131 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  101838 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  121006 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  51966 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  119276 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135142 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139995 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150026 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167366 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 07:27  •  204371 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  406439 просмотра

Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, при этом российские войска используют свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на украинские позиции, но украинские защитники отражают атаки и наносят врагу максимальные потери.

Война •   •  1816 просмотра
Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Зеленский: россия пытается расширить войну

россия пытается расширить войну, утверждая, что стремится к миру, но рф надо заставить к настоящему, справедливому миру всеми средствами, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  3288 просмотра
Зеленский: россия пытается расширить войну

Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Президент Украины отмечает, что контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. По его словам, результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

Война •   •  4093 просмотра
Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

Украинские войска остановили активное наступление россиян в Харьковской области и восстановили более выгодные позиции на некоторых участках, хотя линия фронта еще не стабилизировалась.

Война •   •  3829 просмотра
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС

Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.

Новости Мира •   •  4094 просмотра
В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС

Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка

С начала полномасштабного вторжения российскими оккупантами в Харьковской области было убито более 2800 человек, в том числе 82 ребенка, самому младшему из которых 5 месяцев, причем реальное количество жертв, вероятно, выше из-за ненайденных массовых захоронений.

Война •   •  4689 просмотра
Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка

"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске

Украинские спецназовцы защищают приграничный город Волчанск на Харьковщине от российских оккупантов, уничтожая их точными ударами.

Война •   •  5173 просмотра
"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске

Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу

Часовые веерные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей территории Украины из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточной мощности украинских электростанций, вызванной российскими ракетными и беспилотными атаками на энергосистему страны.

Экономика •   •  6844 просмотра
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу

В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

С принятием закона о мобилизации Кабмин планирует обязать бизнес регистрировать все транспортные средства в воинских частях, потенциально запрещая их перемещение за пределами региона регистрации, что может привести к остановке деятельности многих компаний в Украине.

Война •   •  8236 просмотра
В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях

Два украинских беспилотника атаковали российский город белгород и белгородский район. Один беспилотник упал без взрыва, а другой был сбит средствами противовоздушной обороны, нанеся определенный материальный ущерб, но обошлось без жертв.

Война •   •  7235 просмотра
российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях