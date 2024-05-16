Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

В течение текущих суток, 16 мая, на фронте произошло 87 боевых столкновений. Войска рф используют свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на позиции Сил обороны. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Украинские защитники отражают атаки оккупантов, наносят врагу максимальные потери - отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг при поддержке авиации пытается давить на нашу оборону.

Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, осуществили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения Сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории.

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На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового. Еще одно боевое столкновение добавилось у Мясожаровки.

На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону наших защитников.

На Северском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар рядом со Спирным.

На Покровском направлении ситуация в настоящее время остается самой горячей. Количество боевых столкновений возросло до 35. В то же время украинские воины своими решительными действиями продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе, технике и сдерживают противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 12 вражеских атак. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Под ударом вражеской авиации оказалась Елизаветовка.

На Времовском направлении с начала текущих суток противник нарастил количество боевых столкновений до восьми. В частности, бои велись возле Старомайорского, Никольского и Урожайного.

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На Приднепровском направлении агрессор сегодня также восемь раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок. Успеха не имел, информация о потерях оккупантов уточняется.

На Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло.

В течение суток авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, двух пунктах управления, двух артиллерийских средствах, пункта управления БпЛА российских оккупантов - подытоживают в Генеральном штабе.

Напомним

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