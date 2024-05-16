Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось добавить уверенности направлению Волчанска, но угрозы есть, передает УНН.

Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мероприятиям удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, украинские контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины.

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"И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", - резюмировал он.

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