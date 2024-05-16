Напрямку Вовчанська вдалося додати впевненості, але загрози є - Зеленський
Київ • УНН
Президент України наголошує, що контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. За його словами, результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але загрози є, передає УНН.
Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську
За його словами, українські контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини.
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"І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", - резюмував він.
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