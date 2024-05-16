Харківщина: повідомили про стан постраждалих через удар рф касетними боєприпасами, у тому числі голови Вовчанської МВА

ukenru
14:28 • 31595 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 46088 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 60026 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 58400 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 71771 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 83372 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117242 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138962 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140648 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 255282 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.9 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 52522 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 39332 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 54441 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 45555 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 32943 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 31595 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 255282 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 370125 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 384556 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 299332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 11852 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 11859 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 64806 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81071 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92096 перегляди
Актуальне
Харківщина: повідомили про стан постраждалих через удар рф касетними боєприпасами, у тому числі голови Вовчанської МВА

Харківщина: повідомили про стан постраждалих через удар рф касетними боєприпасами, у тому числі голови Вовчанської МВА

Київ • УНН

 • 100808 перегляди

Шестеро чоловіків віком від 28 до 50 років, серед яких лікар-інтерн, анестезіолог, водії та цивільні особи, отримали вибухові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка Харківської області.

Шестеро чоловіків, серед яких лікар-інтерн, анестезіолог, водії та цивільний чоловік і голова Вовчанської МВА, отримали вибухові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Бугаївка Харківської області, оновив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов дані про постраждалих, пише УНН.

Деталі

"Оновлені дані щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка. Серед травмованих - 6 чоловіків від 28 до 50 років", - повідомив у Telegram Синєгубов і перечислив:

  • 28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані. 
  • 43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані. 
  • Два водії 39 та 50 років у середньому стані.
  • 48-річний цивільний чоловік - середній. 
  • Начальник Вовчанської МВА - у середньому стані.

"Усі чоловіки мають вибухові поранення різного ступеню. Госпіталізовані", - вказав голова ОВА.

Харківщина: збільшилась кількість постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами 16.05.24, 16:59 • 25574 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09