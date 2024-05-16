Харківщина: повідомили про стан постраждалих через удар рф касетними боєприпасами, у тому числі голови Вовчанської МВА
Київ • УНН
Шестеро чоловіків віком від 28 до 50 років, серед яких лікар-інтерн, анестезіолог, водії та цивільні особи, отримали вибухові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка Харківської області.
Шестеро чоловіків, серед яких лікар-інтерн, анестезіолог, водії та цивільний чоловік і голова Вовчанської МВА, отримали вибухові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Бугаївка Харківської області, оновив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов дані про постраждалих, пише УНН.
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"Оновлені дані щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка. Серед травмованих - 6 чоловіків від 28 до 50 років", - повідомив у Telegram Синєгубов і перечислив:
- 28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані.
- 43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані.
- Два водії 39 та 50 років у середньому стані.
- 48-річний цивільний чоловік - середній.
- Начальник Вовчанської МВА - у середньому стані.
"Усі чоловіки мають вибухові поранення різного ступеню. Госпіталізовані", - вказав голова ОВА.
Харківщина: збільшилась кількість постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами 16.05.24, 16:59 • 25574 перегляди