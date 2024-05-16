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Харківщина: збільшилась кількість постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами

Харківщина: збільшилась кількість постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами

Київ • УНН

 • 25574 перегляди

Шестеро людей, включно з головою Вовчанської міської військової адміністрації, були поранені в результаті російського касетного обстрілу села в Харківській області.

Вже відомо про шістьох поранених людей внаслідок ворожого удару по селу у прикордонній Вовчанській громаді Харківської області. Серед постраждалих - начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді. Отримали поранення 6 чоловіків

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Серед постраждалих -  48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації. 

Як вказали у прокуратурі, попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами. 

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялось про 5 постраждалих через атаку рф на Харківщину

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