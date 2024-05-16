Харківщина: збільшилась кількість постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами
Київ • УНН
Шестеро людей, включно з головою Вовчанської міської військової адміністрації, були поранені в результаті російського касетного обстрілу села в Харківській області.
Вже відомо про шістьох поранених людей внаслідок ворожого удару по селу у прикордонній Вовчанській громаді Харківської області. Серед постраждалих - начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді. Отримали поранення 6 чоловіків
Серед постраждалих - 48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
Як вказали у прокуратурі, попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялось про 5 постраждалих через атаку рф на Харківщину.