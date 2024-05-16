росіяни вдарили касетними боєприпасами по Харківщині: серед 5 постраждалих медики та голова Вовчанської МВА

У Харківській області російські окупанти варварськи обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду, постраждали п'ять людей, серед яких двоє медиків, двоє водіїв та голова Вовчанської МВА, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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"Окупанти варварськи завдали ударів по касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", - вказав Синєгубов у Telegram.

"Пʼятеро людей постраждали - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - повідомив голова ОВА.

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