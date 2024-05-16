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На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб

На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб

Київ • УНН

 • 28069 перегляди

16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення їхнього просування.

Від початку доби, 16 травня, на фронті вже зафіксували 58 бойових зіткнень. Наразі інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Протягом поточної доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень. 
Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках. Підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави

- резюмували в Генштабі. 

На Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

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На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового. 

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки. 

На Краматорському напрямку війська противника здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Незважаючи на натиск ворога наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують. 

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки.  

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

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Придніпровській напрямок - загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.  

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.

Українські воїни мужньо тримають ворожий натиск, завдають противнику максимальних втрат. Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника

- підсумовують у Генштабі. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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