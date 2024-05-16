На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб

С начала суток, 16 мая, на фронте уже зафиксировали 58 боевых столкновений. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение текущих суток в целом произошло 58 боевых столкновений.

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях. Подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории нашего государства - резюмировали в Генштабе.

На Харьковском направлении противник атаковал в направлении населенного пункта Старица. Наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

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На Лиманском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Новосадового.

На Северском направлении количество вражеских атак возросло до трех. Боевые столкновения происходили возле Звановки и Роздоловки.

На Краматорском направлении войска противника совершили 10 попыток атаковать позиции украинских защитников неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Нанесли авиационный удар в районе Дружбы. Несмотря на натиск врага наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны. С начала этих суток уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию у Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили семь атак противника. Захватчики проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а у Старомайорского также при поддержке авиации. Успеха враг не имел.

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Приднепровское направление - захватчики пять раз атаковали вблизи Крынок, где понесли потери, данные уточняются. Враг нанес авиационный удар в районе города Херсон.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на других направлениях обстановка осталась без особых изменений.

Украинские воины мужественно держат вражеский натиск, наносят противнику максимальные потери. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника - подытоживают в Генштабе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию угрозы на фронте в течение ближайших дней и недель и возможности Сил обороны противодействовать российским наступательным планам.