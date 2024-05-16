В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД

В северной части Волчанска российские военные берут гражданских жителей в плен. Известно о первых расстрелах, сообщил глава МВД Игорь Клименко в четверг, пишет УНН.

Детали

"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация - Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами. По состоянию на сейчас, по оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили", - указал министр в Telegram.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области, по его словам, начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

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