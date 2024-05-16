У північній частині Вовчанська російські військові беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли - МВС
Київ • УНН
У північній частині Вовчанська російські військові беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли, вказали у МВС.
У північній частині Вовчанська російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли, повідомив голова МВС Ігор Клименко у четвер, пише УНН.
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"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили", - вказав міністр у Telegram.
Слідчі Національної поліції України у Харківської області, з його слів, розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.
Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.
Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки16.05.24, 11:19 • 27843 перегляди