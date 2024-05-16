россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук

российские оккупанты активизируют свои попытки штурмов на юге, однако безуспешно. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос какая ситуация на юге, Плетенчук ответил: "Они активизируют свои попытки, попытки эти безуспешные. Однако количество штурмов вчера было достаточно большое - это 30 штурмов в нашей операционной зоне. В основном - это Старомайорское, там было вчера 19 штурмов безуспешных, Крынки - 7 штурмов и четыре - это Роботино".

По его словам, за вчера, 15 мая потери врага составили 130 человек личного состава, среди них 61 погибший.

С началом усиленных попыток штурмов наших позиций увеличилась пропорция погибших по отношению к раненым. С трети до половины ... Успеха враг не имел, однако да, давление достаточно серьезное, но это все на фоне использования тех ресурсов, которые уже были до этого там присутствуют. Признаков создания наступательных группировок на нашем направлении не наблюдаем. Так же как и резких изменений в составе и положении сил врага, - рассказал Плетенчук.

Дополнение

15 мая Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино.