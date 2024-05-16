ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГПЭксклюзив
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ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук
россияне усиливают свои безуспешные попытки штурма на юге. 15 мая в оперативной зоне было осуществлено 30 атак, что привело к 130 потерям противника, в том числе 61 погибшего.
Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения
Арсенал Вооруженных Сил пополнился 18 новыми образцами вооружения и военной техники, разрешенными министерством обороны к закупке и использованию.
Без ночных заморозков с грозовыми дождями днем: синоптики дали прогноз до конца недели
В ближайшие дни в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди, грозы, температура воздуха будет колебаться от 4-11°C ночью до 13-23°C днем.
С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и. о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ
Связанные с россией хакерские группы совершили масштабную кибератаку на ИТ-сети Министерства иностранных дел Венгрии в 2022 году, получив доступ к конфиденциальным данным и создав серьезную угрозу национальной безопасности Венгрии. Об этом знали венгерские спецслужбы и дипломаты, несмотря на первоначальные отрицания со стороны министерства.
Ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает - спикер ОТУВ "Северск"
Оперативная обстановка на северной границе контролируемая и существенно не изменится: противник продолжает обстреливать населенные пункты вдоль пограничной полосы Черниговской и Сумской областей из различных видов артиллерии и беспилотников.
ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ
Греция импортирует российскую нефть под видом турецкого топлива, обходя санкции ЕС на импорт.
В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен
В апреле государственные заказчики провели через систему Prozorro закупок на сумму 78,5 млрд грн, достигнув довоенного уровня.
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Новый закон о мобилизации вступает в силу уже в субботу, 18 мая. УНН подробно рассказывает, что предусматривает документ, кто имеет отсрочку и право на бронирование и чего ожидать.