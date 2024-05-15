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Ворог не досяг успіху: Плетенчук спростував заяви росіян про захоплення села Роботине

Київ • УНН

 • 24152 перегляди

Російські війська зазнали втрат і були змушені відступити з Роботиного після семи невдалих штурмів протягом трьох днів, незважаючи на продовження атак, оскільки українські південні захисники ефективно стримували наступ.

Несприятливі для ворога результати семи штурмів Роботиного протягом останніх трьох діб змусили його відступити з втратами, попри продовження атак і сьогодні зранку. Оборонці півдня продовжують ефективно стримувати наступ. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, пише УНН.

Незважаючи на численні штурми цього населеного пункту (Роботине - ред.), яких лише за минулі три доби відбулося сім, і сьогодні зранку тривали наступи, ворог не досяг успіху на цьому напрямку. Триває оборона, сили оборони півдня роблять все необхідне для того, щоб ворог і надалі не мав успіху. І результаті цих штурмів, ворог був змушений відійти, понесши втрати 

- сказав Плетенчук.

Нагадаємо

Як повідомили у Генштабі, на Оріхівському напрямку росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону неподалік Старомайорського. В районі Роботиного з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення, змін положення Сил оборони не відбулося.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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