Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино

Неблагоприятные для врага результаты семи штурмов Роботино в течение последних трех суток заставили его отступить с потерями, несмотря на продолжение атак и сегодня утром. Защитники юга продолжают эффективно сдерживать наступление. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.

Несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта (Роботино - ред.), которых только за прошедшие трое суток произошло семь, и сегодня утром продолжались наступления, враг не достиг успеха на этом направлении. Продолжается оборона, силы обороны юга делают все необходимое для того, чтобы враг и в дальнейшем не имел успеха. И результате этих штурмов, враг был вынужден отойти, понеся потери - сказал Плетенчук.

Напомним

Как сообщили в Генштабе, на Ореховском направлении россияне продолжают попытки прорвать украинскую оборону неподалеку Старомайорского. В районе Роботино с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения Сил обороны не произошло.