росіяни продовжують спроби прорвати оборону неподалік Старомайорського – Генштаб
Київ • УНН
росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону в районі Старомайорського на Оріхівському напрямку - лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій.
На Оріхівському напрямку росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону неподалік Старомайорського. В районі Роботиного з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення, змін положення Сил оборони не відбулося. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"На Краматорському напрямку російські окупанти 5 разів проводили штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу наші воїни здійснили контратакувальні дії з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках. Ворожого авіаційного удару зазнав Часів Яр", - йдеться в повідомленні.
Окупанти роблять спроби потіснити підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська15.05.24, 17:21 • 25205 переглядiв
Повідомляється, що на Курахівському напрямку українські війська відбили 6 атак загарбників в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.
"На Оріхівському напрямку ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону неподалік Старомайорського. Лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій. В районі Роботиного з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення, змін положення наших військ не відбулося, ситуація контрольована", - інформує Генштаб.
Також повідомляється, що на Придніпровському напрямку бойові дії продовжуються біля населеного пункту Кринки, де відбулося 4 бойових зіткнення.
"На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи Сил оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки", - заявляють в Генштабі.
Доповнення
12 травня Плетенчук повідомляв, що окупанти продовжують тиснути в районі Старомайорського на Донеччині.