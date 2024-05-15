россияне продолжают попытки прорвать оборону неподалеку Старомайорского - Генштаб

На Ореховском направлении россияне продолжают попытки прорвать украинскую оборону неподалеку Старомайорского. В районе Роботино с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения Сил обороны не произошло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На Краматорском направлении российские оккупанты 5 раз проводили штурмовые действия вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь наши воины осуществили контратакующие действия с целью улучшения тактического положения на отдельных участках. Вражескому авиационному удару подвергся Часов Яр", - говорится в сообщении.

Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска

Сообщается, что на Кураховском направлении украинские войска отбили 6 атак захватчиков в районах Красногоровки, Парасковиевки и Водяного.

"На Ореховском направлении враг продолжает попытки прорвать нашу оборону неподалеку Старомайорского. Только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий. В районе Роботино с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая", - информирует Генштаб.

Также сообщается, что на Приднепровском направлении боевые действия продолжаются возле населенного пункта Крынки, где произошло 4 боевых столкновения.

"На других направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения Сил обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки", - заявляют в Генштабе.

Дополнение

12 мая Плетенчук сообщал, что оккупанты продолжают давить в районе Старомайорского в Донецкой области.