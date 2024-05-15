Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска

Россияне делают попытки потеснить украинские подразделения в районе Волчанска на Харьковщине. Силы обороны дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что оккупанты и в дальнейшем концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях. Здесь они атаковали украинских защитников 52 раза. Украинские воины отражают вражеские атаки, активно работают средства огневого поражения и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Николаев, а также авиационный удар по центру Херсона.

"На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска. Наши воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг повторно нанес авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

"На Купянском направлении враг 25 раз атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово. Наши защитники принимают все необходимые меры для сдерживания агрессора", - информирует Генштаб.

Также сообщается, что на Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27. Наибольшую активность противник проявлял в районах Новоалександровки, Нетайлово и Уманского. Нанес авиационный удар возле Воздвиженки.

"Обстановка на этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других - Силы обороны Украины восстановили утраченное положение", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска.