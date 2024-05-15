Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска
Киев • УНН
Российские войска пытаются вытеснить украинские войска из Волчанска Харьковской области, но украинские солдаты дают отпор, открывают ответный огонь и продолжают прочесывать северо-западные окраины города.
Россияне делают попытки потеснить украинские подразделения в районе Волчанска на Харьковщине. Силы обороны дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что оккупанты и в дальнейшем концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях. Здесь они атаковали украинских защитников 52 раза. Украинские воины отражают вражеские атаки, активно работают средства огневого поражения и беспилотные системы Сил обороны Украины.
Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Николаев, а также авиационный удар по центру Херсона.
"На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска. Наши воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг повторно нанес авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.
"На Купянском направлении враг 25 раз атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово. Наши защитники принимают все необходимые меры для сдерживания агрессора", - информирует Генштаб.
Также сообщается, что на Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27. Наибольшую активность противник проявлял в районах Новоалександровки, Нетайлово и Уманского. Нанес авиационный удар возле Воздвиженки.
"Обстановка на этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других - Силы обороны Украины восстановили утраченное положение", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска.
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска
Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии
Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе
"россиян не останавливает ни возраст, ни пол": Лубинец заявил о 292 фактах сексуального насилия со стороны оккупантов
На Киевщине на территории Городка Хансена для ВПЛ построят новую школу на 700 учеников
Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные активы рф в пользу Украины
В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина - СМИ
Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых
Оборона Волчанска: пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на окраинах города
Пограничники уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1" в Донецкой области (видео)
Популярные
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска
Российские войска пытаются вытеснить украинские войска из Волчанска Харьковской области, но украинские солдаты дают отпор, открывают ответный огонь и продолжают прочесывать северо-западные окраины города.
Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находится в опасном для жизни состоянии после покушения, сообщается на его официальном аккаунте в Facebook.
Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе
Во время своей поездки из Копенгагена Андрей Ермак встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить Украинскую формулу мира, предстоящий Глобальный саммит и сплочение международной поддержки для Украины.
"россиян не останавливает ни возраст, ни пол": Лубинец заявил о 292 фактах сексуального насилия со стороны оккупантов
Сейчас зафиксировано 292 случая сексуального насилия со стороны россиян в отношении украинцев. Больше всего преступлений оккупанты совершили в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях
На Киевщине на территории Городка Хансена для ВПЛ построят новую школу на 700 учеников
Новая школа на 700 учеников будет построена в Тарасовке Киевской области на территории жилого комплекса для внутренне перемещенных лиц. Школу откроют в 2025 году благодаря поддержке американского благотворителя Делла Лоя Хансена
Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные активы рф в пользу Украины
Парламент Эстонии одобрил закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией РФ.
В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина - СМИ
71-летний мужчина из Левице якобы совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с ранениями в живот, руки и ноги.
Атака рф на Херсон: известно уже о 17 раненых
В результате российских авиаударов по Херсону 15 мая были ранены 17 человек, в том числе ребенок, а также повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.
Оборона Волчанска: пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на окраинах города
Пограничники уничтожили российские боевые машины и танки, которые пытались прорвать украинскую оборону на подступах к Волчанску.
Пограничники уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1" в Донецкой области (видео)
Пограничники бригады "Месть" уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1" в Донецкой области.