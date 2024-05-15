Окупанти роблять спроби потіснити підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська
Київ • УНН
Російські війська намагаються витіснити українські війська з Вовчанська Харківської області, але українські солдати дають відсіч, відкривають вогонь у відповідь і продовжують прочісувати північно-західні околиці міста.
Росіяни роблять спроби потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська на Харківщині. Сили оборони дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що окупанти й надалі концентрують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Тут вони атакували українських захисників 52 рази. Українські воїни відбивають ворожі атаки, активно працюють засоби вогневого ураження та безпілотні системи Сил оборони України.
Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Миколаїв, а також авіаційного удару по середмістю Херсона.
"На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог повторно завдав авіаційних ударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.
"На Куп’янському напрямку ворог 25 разів атакував в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки та Твердохлібового. Наші захисники вживають всі необхідні заходи для стримування агресора", - інформує Генштаб.
Також повідомляється, що на Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27. Найбільшу активність противник проявляв в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Уманського. Завдав авіаційний удар біля Воздвиженки.
"Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється: на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх, на інших - Сили оборони України відновили втрачене положення", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Генштаб повідомляв, що Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська.