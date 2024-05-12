рф продовжує тиснути в районі Старомайорського
Київ • УНН
Російські війська продовжують тиснути на ЗСУ в районі Старомайорського в Донецькій області, здійснивши 13 спроб штурму з 22. росіяни використовують авіацію та артилерію.
Російські окупанти продовжують тиснути в районі Старомайорського на Донеччині. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Ворог продовжує тиснути на Старомайорському. Там вчора відбулося 13 спроб штурмів з 22 загалом в нашій операційній зоні", - сказав Плетенчук.
Так само за його словами, продовжуються штурми в районі Роботиного та Кринок.
"Основним напрямком вони обрали саме Старомайоське. Застосовують авіацію періодично, артилерію, проте позиції там залишаються за нами", - розповів Плетенчук.
Доповнення
6 травня Плетенчук повідомляв, що ворог посилював тиск в районі Старомайорського Донеччини.