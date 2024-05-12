рф продолжает давить в районе Старомайорского

Российские оккупанты продолжают давить в районе Старомайорского в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Враг продолжает давить на Старомайорском. Там вчера произошло 13 попыток штурмов из 22 всего в нашей операционной зоне", - сказал Плетенчук.

Так же по его словам, продолжаются штурмы в районе Роботино и Крынок.

"Основным направлением они выбрали именно Старомайнское. Применяют авиацию периодически, артиллерию, однако позиции там остаются за нами", - рассказал Плетенчук.

Дополнение

6 мая Плетенчук сообщал, что враг усиливал давление в районе Старомайорского Донецкой области.