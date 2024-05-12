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В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку
На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук
Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф
"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах
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На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП
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рф продолжает давить в районе Старомайорского
Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.
В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку
62-летний мужчина, которому впервые в США пересадили генетически модифицированную свиную почку, умер почти через два месяца после операции.
На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук
На юге Украины нет признаков формирования российских наступательных группировок или резких изменений в состоянии и позициях противника, а ситуация в Черном море остается стабильной - кораблей и крылатых ракет в море нет.
Президент Чехии: Европа находится в начале длительного противостояния с рф
По словам президента Чехии Петра Павела, Европа сталкивается с длительной конфронтацией с россией, которая будет влиять на повседневную жизнь, требуя готовности и сопротивления российской пропаганде и угрозам европейским ценностям.
"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери
Зеленский поздравил украинок с Днем матери, подчеркнув, что матери вдохновляют и дают силы бороться за будущее своих детей.
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах
российские попытки прорвать украинскую оборону остановлены, но ожесточенные бои продолжаются в Харьковской области вдоль границы с рф.
В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые
По меньшей мере 3 человека погибли и 10 получили ранения в результате обвала подъезда жилого дома в российском городе белгород.
На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек
Более 4 000 человек эвакуированы из районов Харьковской области, где Россия активизировала боевые действия за последние два дня.
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении
Мужчине, который взорвал гранату в Броварах, ранив полицейского, сообщено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП
Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.