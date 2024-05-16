росіяни активізують свої спроби штурмів на півдні - Плетенчук

російські окупанти активізують свої спроби штурмів на півдні, проте безуспішно. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання яка ситуація на півдні, Плетенчук відповів: "Вони активізують свої спроби, спроби ці безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика - це 30 штурмів у нашій операційній зоні. Здебільшого - це Старомайорське, там було вчора 19 штурмів безуспішних, Кринки - 7 штурмів й чотири - це Роботино".

За його словами, за вчора, 15 травня втрати ворога склали 130 осіб особового складу, серед них 61 загиблий.

З початком посилених спроб штурмів наших позицій збільшилася пропорція загиблих по відношенню до поранених. З третини до половини…Успіху ворог не мав, проте так, тиск досить серйозний, але це все на фоні використання тих ресурсів, які вже були до цього там присутні. Ознак створення наступальних угрупувань на нашому напрямку не спостерігаємо. Так само як і різких змін у складі та положенні сил ворога,