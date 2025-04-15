За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: двох у Часовому Яру, по одному в Званівці та Вишневому. Ще троє
мирних жителів отримали поранення.
16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність
російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення
їхнього просування.
Три людини були врятовані з-під завалів пошкоджених будівель у Селидовому Донецької області після нічного російського обстрілу.
Російська ракета пошкодила інфраструктуру в Покровську Донецької області.
російські війська 12 разів обстріляли Донецьку область, зруйнувавши адміністративну будівлю та пошкодивши дитячий садок,
газопровід, лінію електропередач та житлові будинки.
Генеральний штаб України повідомляє, що тривала російська агресія призвела до 54 боїв, ракетних і повітряних ударів та жертв серед цивільного населення; українські війська відбили численні атаки противника і продовжують утримувати оборонні позиції.