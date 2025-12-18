$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 9308 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 14275 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 5028 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 11956 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 13897 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13888 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21536 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30333 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40857 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56682 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
98 бойових зіткнень відбулося з початку доби, ворог активний на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

З початку доби зафіксовано 98 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони відбивають атаки на декількох напрямках, бої тривають у багатьох локаціях.

98 бойових зіткнень відбулося з початку доби, ворог активний на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

З початку цієї доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки у бік Червоного Ставу та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Один бій триває.

Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Степанівки і Софіївки. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак противника. Бої тривають у семи локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнало Лісне.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сім атак окупантів в районі Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля, ще три бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснювали одну атаку в напрямку Новоандріївки. Противник скинув авіабомби на Балабине та Малокатеринівку.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18.12.25, 07:44 • 11473 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Курилівка (селище)
Званівка
Гуляйполе
Торецьк
Україна
Куп'янськ