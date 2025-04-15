Курилівка, Дніпропетровська область

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 156350 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136118 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139098 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134772 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134748 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196409 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77589 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164666 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116960 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45912 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58619 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64054 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54754 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35816 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15442 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25298 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55447 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64701 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 156350 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7912 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13256 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15162 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110810 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112365 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Курилівка, Дніпропетровська область

Новини по темi

Ворог поцілив по території закладу освіти у Куп'янську: двоє поранених

У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу. Також ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.

Війна • 7 жовтня, 14:00 • 15968 перегляди

Ворог вночі атакував Харків із С-300 та БПЛА: пошкоджена будівля районної адміністрації

Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.

Війна • 17 травня, 06:01 • 39237 перегляди

Окупанти обстріляли Харків і близько 15 населених пунктів області: є загиблі та поранені

Внаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули 2 мирних мешканців, ще 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у близько 15 населених пунктах.

Війна • 21 квітня, 07:22 • 71768 перегляди

На Харківщині спалахнула масштабна пожежа через ворожий обстріл – ДСНС

Внаслідок російських обстрілів у Курилівці Харківської області виникла масштабна пожежа, яка знищила 3 будинки та господарські споруди на площі понад 600 квадратних метрів.

Суспільство • 20 квітня, 22:40 • 29144 перегляди

Вранці армія рф вдарила ракетами С-300 по Харкову: поцілили в енергоінфраструктуру, пошкоджена квартира

Російська армія обстріляла ракетами С-300 енергетичну інфраструктуру Харкова, також пошкоджена квартира. За добу через обстріли рф в області троє людей загинули, зокрема і 14-річна дівчина, ще четверо людей травмувались.

Війна • 11 квітня, 06:00 • 32943 перегляди

По Харкову росіяни напередодні вдарили УМБП Д-30, по області били КАБами та "Ланцетом", є поранені - ОВА

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, кафе та поранивши щонайменше 5 осіб.

Війна • 10 квітня, 06:15 • 24588 перегляди

Окупанти за добу вгатили з С-300 та КАБами по Харківщині: двоє постраждалих

Російські війська обстріляли з мінометів, артилерії та ракетних комплексів С-300 близько 15 населених пунктів Харківської області, пошкодивши будівлі та поранивши двох мирних жителів у Вовчанську та Куп'янську.

Суспільство • 2 квітня, 05:39 • 29649 перегляди

Харківщина: прокуратура показала село Курилівці після російського обстрілу

Російські окупанти близько 15:00 обстріляли з артилерії село Курилівка Куп'янського району Харківської області, пошкодивши приватні будинки, але обійшлося без жертв.

Війна • 1 квітня, 17:51 • 26888 перегляди

Удар по Харківщині: кількість поранених зросла до двох

Одна жінка загинула і двоє чоловіків отримали поранення в результаті російського артилерійського обстрілу села Моначинівка в Харківській області 28 березня 2024 року.

Війна • 28 березня, 13:33 • 22680 перегляди

У Харкові кількість поранених через ворожий удар зросла до 10

Десять людей були поранені і п'ятеро загинули в результаті ракетного удару по Харкову 20 березня.

Війна • 21 березня, 08:08 • 28670 перегляди

рф вночі масовано атакувала дронами обʼєкти телеінфраструктури Харківщини - ОВА

Вночі росія здійснила масовану атаку безпілотників на телевізійну інфраструктуру в Харківській області, а за добу обстріляла близько 15 населених пунктів регіону, пошкодивши будівлі.

Війна • 14 березня, 06:40 • 28569 перегляди

Армія рф вранці знову вдарила по Куп'янщині: прокуратура показала наслідки

Російські війська обстріляли село в Куп'янському районі Харківської області, пошкодивши житлові будинки та господарські споруди, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Війна • 13 березня, 11:45 • 23908 перегляди

Окупанти обстріляли селище на Харківщині: загинула літня жінка

67-річна жінка загинула під час обстрілу російськими військами села Курилівка на Харківщині.

Війна • 5 березня, 09:21 • 23006 перегляди

На Харківщині примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад

Голова Харківської обласної військової адміністрації оголосив, що сім'ї з дітьми, які проживають у 18 прифронтових селах Великобурлуцької та Вільхуватської громад, будуть примусово евакуйовані через небезпеку від постійних російських обстрілів.

Суспільство • 29 лютого, 19:44 • 29782 перегляди

Вночі на Харківщині збили два російські "шахеди": МВС показало уламки дронів-камікадзе

в ніч на 27 лютого підрозділи Національної гвардії в Харківській області вночі знищили два російські безпілотники-камікадзе. МВС показали уламки збитих "шахедів"

Війна • 27 лютого, 12:58 • 24611 перегляди

Через російські обстріли на Харківщині пошкоджені освітня установа та фермерське господарство

Внаслідок російських обстрілів у Харківській області було пошкоджено навчальний заклад у селі Довжик та фермерське господарство у селі Курилівка.

Війна • 27 лютого, 06:47 • 28519 перегляди

Два ангари з зерном уражені вночі ракетними ударами рф на Харківщині, "шахеди" поцілили по базі відпочинку - ОВА

Два цивільних зерносховища в селі Пісочин Харківської області були уражені вночі російськими ракетами С-300.

Війна • 26 лютого, 06:43 • 39502 перегляди

Удар рф по фермі на Харківщині: двоє працівників загинули, ще двох поранено

Двоє працівників ферми загинули і ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу російською артилерією сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Харківської області України.

Війна • 13 лютого, 08:51 • 29948 перегляди

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, загинув працівник

Внаслідок російського обстрілу загинув 55-річний працівник ферми в селі Курилівка Харківської області.

Війна • 13 лютого, 07:17 • 24664 перегляди

Харківщина: прокурори показали наслідки обстрілів у Піщаному та Глушківці

Внаслідок російського обстрілу цивільних районів у Куп'янському районі було поранено 71-річну жінку та пошкоджено кілька будинків.

Війна • 6 лютого, 16:46 • 25163 перегляди