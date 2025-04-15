Курилівка, Дніпропетровська область

На Харківщині примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад

Голова Харківської обласної військової адміністрації оголосив, що сім'ї з дітьми, які проживають у 18 прифронтових селах Великобурлуцької та Вільхуватської громад, будуть примусово евакуйовані через небезпеку від постійних російських обстрілів.