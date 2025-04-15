Курилівка, Дніпропетровська область

У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу. Також ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.
Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули 2 мирних мешканців, ще 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у близько 15 населених пунктах.
Внаслідок російських обстрілів у Курилівці Харківської області виникла масштабна пожежа, яка знищила 3 будинки та господарські споруди на площі понад 600 квадратних метрів.
Російська армія обстріляла ракетами С-300 енергетичну інфраструктуру Харкова, також пошкоджена квартира. За добу через обстріли рф в області троє людей загинули, зокрема і 14-річна дівчина, ще четверо людей травмувались.
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, кафе та поранивши щонайменше 5 осіб.
Російські війська обстріляли з мінометів, артилерії та ракетних комплексів С-300 близько 15 населених пунктів Харківської області, пошкодивши будівлі та поранивши двох мирних жителів у Вовчанську та Куп'янську.
Російські окупанти близько 15:00 обстріляли з артилерії село Курилівка Куп'янського району Харківської області, пошкодивши приватні будинки, але обійшлося без жертв.
Одна жінка загинула і двоє чоловіків отримали поранення в результаті російського артилерійського обстрілу села Моначинівка в Харківській області 28 березня 2024 року.
Десять людей були поранені і п'ятеро загинули в результаті ракетного удару по Харкову 20 березня.
Вночі росія здійснила масовану атаку безпілотників на телевізійну інфраструктуру в Харківській області, а за добу обстріляла близько 15 населених пунктів регіону, пошкодивши будівлі.
Російські війська обстріляли село в Куп'янському районі Харківської області, пошкодивши житлові будинки та господарські споруди, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
67-річна жінка загинула під час обстрілу російськими військами села Курилівка на Харківщині.
Голова Харківської обласної військової адміністрації оголосив, що сім'ї з дітьми, які проживають у 18 прифронтових селах Великобурлуцької та Вільхуватської громад, будуть примусово евакуйовані через небезпеку від постійних російських обстрілів.
в ніч на 27 лютого підрозділи Національної гвардії в Харківській області вночі знищили два російські безпілотники-камікадзе. МВС показали уламки збитих "шахедів"
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області було пошкоджено навчальний заклад у селі Довжик та фермерське господарство у селі Курилівка.
Два цивільних зерносховища в селі Пісочин Харківської області були уражені вночі російськими ракетами С-300.
Двоє працівників ферми загинули і ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу російською артилерією сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Харківської області України.
Внаслідок російського обстрілу загинув 55-річний працівник ферми в селі Курилівка Харківської області.
Внаслідок російського обстрілу цивільних районів у Куп'янському районі було поранено 71-річну жінку та пошкоджено кілька будинків.