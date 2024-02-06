Харківщина: прокурори показали наслідки обстрілів у Піщаному та Глушківці
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу цивільних районів у Куп'янському районі було поранено 71-річну жінку та пошкоджено кілька будинків.
На Харківщині російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Куп’янської та Курилівської громад. Через ці атаки у селі Піщане травмована місцева мешканка, й також понівечені житлові будинки, а у Глушківці окрім будинків місцевих під удар потрапило ще й сільгосппідприємство. Про це розповіли у пресслужбі Офісу Генпрокура, передає УНН.
Внаслідок ворожих обстрілів цивільної інфраструктури Купʼянщини травмовано мирну мешканку – розпочато провадження
Деталі
За даними слідства, 6 лютого близько 9:00 російські військові обстріляли село Піщане Купʼянського району. Через що зазнала поранення місцева мешканка – 71-річна жінка. Крім того, у селі снарядами рашистів пошкоджені житлові будинки.
За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.
Цього ж ранку окупанти вкотре вгатили по селу Глушківка, що у Курилівській громаді. Через що там спалахнув автомобіль, та були пошкоджені шість житлових будинків.
Били по цьому селу росіяни й напередодні ввечері. 5 лютого, близько 21:00 збройні сили рф із РСЗВ поцілили по складських приміщеннях місцевого сільгосппідприємства. Пошкоджений був також і трактор аграріїв.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації. Правоохоронці порушили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ворог обстріляв два населених пункти на Харківщині: зруйновано школу та підприємство - Синєгубов06.02.24, 17:40 • 22511 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, що цієї доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини. Зруйновано близько 17 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких - житлові будинки. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Зокрема, удар російських військ по Токарівці у Херсонській області сьогодні зранку забрав життя людини, ще двох людей поранено.