Ворог обстріляв два населених пункти на Харківщині: зруйновано школу та підприємство - Синєгубов

Сьогодні росіяни обстріляли два населених пункти Чугуївського району, що на Харківщині. В двох селах району зруйновано школу, підприємство, де згоріло 10 ангарів та пошкоджено вантажний автомобіль. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Так само ворог продовжує обстрілювати населені пункти. І сьогодні досить сильно. Вовчанська громада - два населених пункти. В Охрімівці фактично повністю зруйновано цивільне підприємство. Це були удари або некерованими авіабомбами, або керованими авіабомбами. Ще наші підрозділи будуть з'ясовувати. Інший удар - це Варварівка, де зруйновано школу. На щастя, ніхто не постраждав", - сказав Синєгубов.

Також Синєгубов додав, що внаслідок удару по підприємству в Охрімівці згоріло 10 ангарів та пошкоджено вантажний автомобіль.

Нагадаємо

Цієї доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини. Зруйновано біля 17 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких - житлові будинки.