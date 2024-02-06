Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  50342 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  101916 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  109848 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  144372 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  161563 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  150981 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  157248 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  261461 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349270 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333794 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 15:40  •  8291 просмотра

Read in English

Россияне обстреляли два населенных пункта в Чугуевском районе Харьковской области. Разрушена школа и сожжены 10 ангаров на предприятии, где также был поврежден грузовик.

Сегодня россияне обстреляли два населенных пункта Чугуевского района Харьковской области. В двух селах района разрушена школа, предприятие, где сгорело 10 ангаров и поврежден грузовой автомобиль. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Так же враг продолжает обстреливать населенные пункты. И сегодня достаточно сильно. Волчанская громада - два населенных пункта. В Охримовке фактически полностью разрушено гражданское предприятие. Это были удары или неуправляемыми авиабомбами, или управляемыми авиабомбами. Еще наши подразделения будут выяснять. Другой удар - это Варваровка, где разрушена школа. К счастью, никто не пострадал", - сказал Синегубов.

Также Синегубов добавил, что в результате удара по предприятию в Охримовке сгорело 10 ангаров и поврежден грузовой автомобиль.

Напомним

За эти сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины. Разрушено около 17 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых - жилые дома.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
Ворог обстріляв два населених пункти на Харківщині: зруйновано школу та підприємство - Синєгубов
The enemy shelled two settlements in Kharkiv region: a school and an enterprise were destroyed - Syniehubov
Новости по теме

Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Россияне обстреляли два населенных пункта в Чугуевском районе Харьковской области. Разрушена школа и сожжены 10 ангаров на предприятии, где также был поврежден грузовик.

Война •   •  8291 просмотра
Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

беларусь и россия стремятся унифицировать списки "экстремистов" и запрещенных сайтов.

Новости Мира •   •  6225 просмотра
беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.

Экономика •   •  9044 просмотра
Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.

Война •   •  8027 просмотра
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Экономика •   •  7674 просмотра
В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

74 населенных пункта на линии соприкосновения в Донецкой области почти полностью обесточены и труднодоступны для ремонта из-за обстрелов со стороны российских войск. За два года - 116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области, среди этого - 353 школы; 301 садик, 286 больниц.

Война •   •  9401 просмотра
В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

В результате российского ракетного удара по гостинице в поселке Золочев Харьковской области погиб двухмесячный мальчик и были ранены три женщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9251 просмотра
Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Министр иностранных дел Португалии и украинский коллега обсудили дальнейшую поддержку Португалии в решении финансовых и военных проблем Украины в условиях войны с Россией.

Война •   •  11020 просмотра
Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский

Украина и Португалия обсудили присоединение Португалии к авиационной коалиции в поддержку Украины и восстановление школ, поврежденных во время войны.

Война •   •  10105 просмотра
Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский

россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили

россия начала новую гибридную войну против Грузии, используя различные инструменты в ответ на то, что ей не удалось сломать Украину, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика •   •  12487 просмотра
россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили