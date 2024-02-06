Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Сегодня россияне обстреляли два населенных пункта Чугуевского района Харьковской области. В двух селах района разрушена школа, предприятие, где сгорело 10 ангаров и поврежден грузовой автомобиль. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Так же враг продолжает обстреливать населенные пункты. И сегодня достаточно сильно. Волчанская громада - два населенных пункта. В Охримовке фактически полностью разрушено гражданское предприятие. Это были удары или неуправляемыми авиабомбами, или управляемыми авиабомбами. Еще наши подразделения будут выяснять. Другой удар - это Варваровка, где разрушена школа. К счастью, никто не пострадал", - сказал Синегубов.

Также Синегубов добавил, что в результате удара по предприятию в Охримовке сгорело 10 ангаров и поврежден грузовой автомобиль.

Напомним

За эти сутки враг обстрелял 20 населенных пунктов Харьковщины. Разрушено около 17 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых - жилые дома.