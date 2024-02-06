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Ворог цієї доби обстріляв 20 населених пунктів на Харківщині, 17 об’єктів цивільної інфраструктури зруйновано - голова ОВА

Ворог цієї доби обстріляв 20 населених пунктів на Харківщині, 17 об’єктів цивільної інфраструктури зруйновано - голова ОВА

Київ • УНН

 • 21753 перегляди

У результаті російського ракетного удару по готелю в селищі Золочів Харківської області загинув двомісячний хлопчик і були поранені три жінки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Цієї доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини. Зруйновано біля 17 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких - житлові будинки. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"У нас було обстріляно цієї доби близько 20 населених пунктів. Це фактично прикордоння. Один з них це населений пункт Золочів, де ворог поцілив двома ракетами С-300 по триповерховому готелю. Зруйновано біля 17 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них і житлові будинки", - сказав Синєгубов.

Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: поранених жінок госпіталізовано, матір загиблого немовляти в хірургії - ОВА06.02.24, 10:42 • 23404 перегляди

Він нагадав, що внаслідок удару по готелю загинув двомісячний хлопчик, а також постраждали три жінки, які наразі перебувають у лікарні з середнім ступенем тяжкості.

Підрозділи ДСНС продовжують розбір завалів готелю.

Нагадаємо

Удар російських військ по Токарівці у Херсонській області сьогодні зранку забрав життя людини, ще двох людей поранено.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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