Ворог цієї доби обстріляв 20 населених пунктів на Харківщині, 17 об’єктів цивільної інфраструктури зруйновано - голова ОВА
Київ • УНН
У результаті російського ракетного удару по готелю в селищі Золочів Харківської області загинув двомісячний хлопчик і були поранені три жінки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Цієї доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини. Зруйновано біля 17 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких - житлові будинки. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"У нас було обстріляно цієї доби близько 20 населених пунктів. Це фактично прикордоння. Один з них це населений пункт Золочів, де ворог поцілив двома ракетами С-300 по триповерховому готелю. Зруйновано біля 17 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них і житлові будинки", - сказав Синєгубов.
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Він нагадав, що внаслідок удару по готелю загинув двомісячний хлопчик, а також постраждали три жінки, які наразі перебувають у лікарні з середнім ступенем тяжкості.
Підрозділи ДСНС продовжують розбір завалів готелю.
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