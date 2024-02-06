Удар рф по Токарівці на Херсонщині забрав життя людини, двоє постраждалих у лікарні - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Токарівка Херсонської області загинув 49-річний чоловік, ще двоє місцевих жителів отримали поранення.
Удар російських військ по Токарівці у Херсонській області сьогодні зранку забрав життя людини, ще двох людей поранено. Це повідомили у Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.
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"Стало відомо про загиблого внаслідок ранкового російського обстрілу Токарівки. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, 49 років", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, внаслідок цього ворожого удару поранення отримали ще двоє місцевих жителів. "Зараз вони знаходяться у лікарні", - сказано у повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що у Токарівці було поранено двох людей біля крамниці через обстріл армії рф.