На Херсонщині ворог вдарив по Токарівці: поранено двох цивільних біля крамниці
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу біля місцевого магазину в Токарівці поранення отримали двоє людей.
Російські війська обстріляли сьогодні Токарівку у Херсонській області, поранено двох людей, які перебували поблизу місцевої крамниці, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.
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"Через російський обстріл Токарівки постраждали двоє місцевих жителів. Вони потрапили під ворожий удар зранку поблизу місцевої крамниці", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, до лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.
Армія рф уночі знову атакувала житлові квартали Херсона06.02.24, 10:52 • 22679 переглядiв