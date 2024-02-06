В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина

Российские войска обстреляли сегодня Токаревку в Херсонской области, ранены два человека, которые находились вблизи местного магазина, сообщили в Херсонской ОГА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела Токаревки пострадали двое местных жителей. Они попали под вражеский удар утром вблизи местного магазина", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, в больницу доставили 60-летнего мужчину и 74-летнюю женщину. Медики проводят обследование и оказывают им помощь.

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