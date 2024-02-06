Армия рф ночью снова атаковала жилые кварталы Херсона

Херсон ночью подвергся очередному удару российских войск, враг бил по жилой застройке, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Поздно вечером и ночью армия рф атаковала Корабельный район Херсона с временно оккупированного левого берега. Били россияне исключительно по жилой застройке - написал Мрочко в Telegram.

Детали

По данным ГСЧС, ночью армия рф снова атаковала жилые кварталы Херсона, и от попадания боеприпаса загорелась хозяйственная постройка, существовала угроза переброски огня на другие здания. Спасатели быстро потушили пожар, указали в ГСЧС.

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