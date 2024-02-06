Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый
Пять человек погибли и один получил ранения в Херсонской области от более 180 снарядов, выпущенных российскими войсками во время вражеских обстрелов.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч
Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА
Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330
Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов
Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".
Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину
Мэр Риги и его заместитель прибыли в Киев 6 февраля.
Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров
Российские оккупанты в пожаловались Кремлю на нехватку учителей и попросили прислать на временно оккупированные территории больше преподавателей русского языка, литературы и истории.
рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"
Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".