Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый

Херсонскую область российские войска за минувшие сутки атаковали 16 раз. В результате вражеских обстрелов пять человек погибли, также есть раненый, сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 16 обстрелов, выпустив 181 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО и БпЛА. Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 1 человек получил ранения - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.

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