Окупанти випустили понад 180 снарядів по Херсонщині: п’ятеро загиблих, один поранений

Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 16 разів. Внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей загинули, також є поранений, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 16 обстрілів, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА. Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення - написав Прокудін у соцмережах.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.

Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик - ОВА