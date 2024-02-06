Окупанти випустили понад 180 снарядів по Херсонщині: п’ятеро загиблих, один поранений
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і один отримав поранення в Херсонській області від понад 180 снарядів, випущених російськими військами під час ворожих обстрілів.
Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 16 разів. Внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей загинули, також є поранений, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 16 обстрілів, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА. Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.
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